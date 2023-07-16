Зашел во двор полакомиться курами. В Якутии ликвидировали медведя, который повадился заходить в поселок

В Якутии медведи терроризируют маленький северный поселок Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Хозяин тайги, осмелившийся подойти близко к домам, – смертельная угроза для жителей. Сразу несколько таких непрошеных гостей заявились в поселок Хандыга Томпонского района.

Проснувшись утром в субботу, 15 июля, семья Семеновых, как обычно, вышла во двор своего частного дома по улице Арктическая, чтобы забрать яйца из курятника. Но вместо этого они увидели разорванную сетку, не досчитались своих наседок и испугались обнаруженных рядом звериных следов. Как оказалось, ночью к ним заходила медведица с медвежонком

Ранее дачники этого же поселка сняли на видео, как на один из участков свободно зашел косолапый, сломал детский бассейн, повалил бочки, разворотил весь дом и другие помещения.

Чтобы недопустить трагедии, местная инспекция охраны природы оперативно выдала разрешение на добычу опасного хищника. Тем же субботним вечером начальник караула пожарной службы Юрий с говорящей фамилией Смельцов сумел выследить зверя.

– Исследовал следы медведя. Хорошо, что ветер дул не от меня. Собак не стал пускать, так как они загнали бы его дальше, и чем бы дело закончилось, тоже не известно. Медведь затаился в 30 метрах от курятника, – рассказал мужчина газете «Томпонский вестник».

Охотник вышел на зверя, услышав хруст, видимо, доедал остатки кур.

– Когда оставалось где-то 10 метров, медведь начал очень тихо идти в мою сторону. Увидев его, сделал два выстрела, одна пуля попала в шею, другая в сердце. После того как сделал контрольный выстрел, пустил собак. Они ничего не нашли, – заключил Смельцов.

Медведь, заглянувший в курятник на окраине поселка, оказался крупным взрослым самцом. Фото: "Томпонский вестник"

Как пояснил госинспектор охраны природы района Виктор Кучеров, вокруг Хандыги бродило несколько косолапых.

– Даже по окраске видно, что это другой медведь, он крупнее, примерно 7-8 лет. Он давно ходит вокруг поселка по заградительной (минерализованной) полосе, а тот, который заходил на дачные участки, — это был отгоныш (молодой медведь, который только недавно стал независим от матери), — отметил он.

Как показали рейды вблизи дач и вокруг поселковой свалки, угрозы для людей пока что нет. Вероятно, молодой медведь ушёл оттуда дальше в лес, где есть ягода.

Фото: "Томпонский вестник"

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