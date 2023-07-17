Рассылается фейк, что медведь убил девушку в Олекминске

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По WhatsApp пересылается сообщение, якобы медведь напал и убил девушку в Олекминске. Это фейк.

Трагедия произошла 15 июля в Магадане. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки. Медведь ликвидирован. Автор ложного сообщения просто заменил Магадан на Олекминск.

В Магадане месяцем ранее еще один хищник терроризировал жителей областного центра. За несколько дней его жертвами стали несколько человек. Растерзанное тело одного мужчины нашли на сопке. Еще трое выжили после встречи с косолапым, но получили тяжелые травмы.

Напомним, в поселке Хандыга вечером 15 июля отстрелили медведя. Самцу было приблизительно 8 лет. Ранее дачников испугала медведица с медвежонком, которые проникли во двор частного дома и разворошили курятник и другой медведь, сломавший детский бассейн и поваливший бочки.

Также 17 июля в Алданском районе отменили заезд детей в лагерь «Берег дружбы» из-за сообщения о медведе. Он был замечен на территории лагеря.

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