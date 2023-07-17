Отчиму из Якутии, избивавшему мальчиков, степлером и молотком, вынесли приговор

Фото: Артем КИЛЬКИН

31-летний житель Мегино-Кангаласского района был признан виновным в систематическом избиении двух своих пасынков 9 и 15 лет, сообщает прокуратура Якутии.

Об этом изверге мы уже ранее писали. Домашний тиран невзлюбил детей от своей сожительницы 9 и 15 лет и систематически избивал. В ход шло все, что подвернулось под руку: палка, строительный степлер, молоток и другие предметы. Изверг частенько бил и руками.

Как считает следствие, мужчина просто не хотел проживать совместно с этими детьми, поэтому придирался ко всему. Свое поведение он объяснял тем, что они его не слушаются. В какой-то момент сведения о методах «воспитания» мужчины дошли до местного участкового, который побывал дома у семейства и узнал о регулярных избиениях детей.

На изверга завели уголовное дело об истязании несовершеннолетних по ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц). На время расследования детей забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

На суде государственный обвинитель просил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но суд приговорил мужчину к трем годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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