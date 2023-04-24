В Якутии задержали отчима, который регулярно избивал детей

Фото: СК Якутии

В Якутии задержали 31-летнего жителя села Майя: его подозревают в истязании детей. По данным следователей, мужчина регулярно издевался над детьми женщины, с которой он сожительствовал.

Как рассказали в СК, пострадавшим детям 9 и 15 лет. Якутянин систематически избивал их руками и подручными предметами. В какой-то момент сведения о методах «воспитания» мужчины дошли до местного участкового, который побывал дома у семейства и узнал о регулярных избиениях детей.

На якутянина завели уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Пока правоохранители занимаются расследованием, детей забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

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