Колотил детей степлером и молотком. Якутянин, регулярно избивавший пасынков, предстанет перед судом

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31-летний житель села Майя Мегино-Кангаласского района обвиняется в регулярном истязании детей своей сожительницы, сообщает прокуратура Якутии.

Об этом мы писали ранее. Домашний тиран невзлюбил детей 9 и 15 лет и систематически избивал. В ход шло все, что подвернулось под руку: палка, строительный степлер, молоток и другие предметы. Изверг частенько бил и руками.

Как считает следствие, мужчина просто не хотел проживать совместно с этими детьми, поэтому придирался ко всему. Свое поведение он объяснял тем, что они его не слушаются.

В какой-то момент сведения о методах «воспитания» мужчины дошли до местного участкового, который побывал дома у семейства и узнал о регулярных избиениях детей.

На изверга завели уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Пока правоохранители занимаются расследованием, детей забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Сейчас дело отправлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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