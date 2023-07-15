В Якутии на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов

Фото: из архива Минэкологии Якутии

Как сообщает Минэкологии Якутии, на реке Лена между поселком Жатай и Тулагино-Кильдямским наслегом произошел разлив нефтепродуктов. Пока непонятно, что там случилось, подробности уточняются.

Донесения о происшествии направлены в адрес Якутской природоохранной прокуратуры, Управление Росприроднадзора Якутии и Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства для принятия мер реагирования.

Напомним, месяц назад в районе поселка Алексеевск Иркутской области произошел аналогичный случай с загрязнением реки Лены нефтепродуктами. В результате столкновения двух нефтеналивных теплоходов «Ерофей Хабаров» и «ТР-901» 148 тонн топлива начало выливаться в реку. В районе аварии был введен режим ЧС.

Также совсем недавно, 13 июля танкер ТР-1026, вставший под погрузку дизельным топливом в районе Усть-Кута Иркутской области, дал течь. В реку вылились нефтепродукты.

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