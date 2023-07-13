В Иркутской области на реке Лене произошел разлив нефтепродуктов

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Утром 13 июля танкер ТР-1026, эксплуатируемый ООО «Коралит», вставший под погрузку дизельным топливом в районе Усть-Кута Иркутской области, дал течь, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

В настоящее время на месте инцидента установлены три ряда заграждений, нефтепродукты сейчас за них не вытекают. Кроме того, для очистки акватории применили сорбент.

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку, говорится в релизе ведомства. На месте инцидента работают следователи СК России, проводится осмотр места происшествия.

Устранить последствия разлива планируют к вечеру. Также воду проверят специалисты Росприроднадзора. Они проведут забор проб воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры. Им предстоит определить круг ответственных лиц, причины инцидента, а также его последствия. Расстояние от Усть-Кута до Пеледуя по воде составляет порядка 800 км.

Напомним, аналогичный случай с загрязнением реки Лены нефтепродуктами произошел месяц назад в районе поселка Алексеевск Иркутской области. В результате столкновения двух нефтеналивных теплоходов «Ерофей Хабаров» и «ТР-901» 148 тонн топлива начало выливаться в реку. В районе аварии был введен режим ЧС.

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