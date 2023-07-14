В Якутске на неделю перекроют участок Петра Алексеева в районе ТЦ «Олимп»

ТЦ «Олимп». Фото: 2ГИС

С 09:00 часов 17 июля до 24:00 часов 23 июля будет прекращено движение транспортных средств по улице Петра Алексеева в районе торгового центра «Олимп» (Лермонтова, 33) в связи с проведением плановых работ по замене газопровода низкого давления.

Об этом сообщает мэрия Якутска.

Напомним, в июне там уже велись работы по замене газопровода. Видимо, еще не закончили. Прошлое перекрытие дорог вызвало массовый объезд водителей через соседние дворы.

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