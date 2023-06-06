В Якутске из-за перекрытия Лермонтова водители начали объезжать через дворы

Фото: ГИБДД по Якутии

Как мы писали ранее, у торгового центра «Вавилон» на улицах Лермонтова и Петра Алексеева проведут работы по замене газопровода низкого давления, в связи с чем данные улицы будут закрыты для движения транспорта.

Улицу Лермонтова перекроют возле дома №42 на период с 09:00 5 июня до 24:00 9 июня 2023 года.

После чего перекроют улицу Петра Алексеева в районе торгового центра «Олимп» по адресу: улица Лермонтова, 33. Здесь нельзя будет ездить с 09:00 10 июня до 24:00 12 июня 2023 года.

Водителям рекомендовали строить свои маршруты с учетом данных перекрытий. Они последовали этому совету… и начали объезжать закрытый участок через дворы жилых домов.

Фото: скриншот видео из соцсетей

Видео транспортного коллапса во дворе Лермонтова, 42 снял 5 июня один из жильцов. Видео, что машины просто заполонили двор, создавая опасность для жильцов и пешеходов.

На следующий день ГИБДД отреагировала на этот ролик, перекрыв двор трубой и ограждениями.

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