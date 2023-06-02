В Якутске перекроют улицы у торгового центра «Вавилон»

Фото: 2ГИС

У торгового центра «Вавилон» на улицах Лермонтова и Петра Алексеева проведут работы по замене газопровода низкого давления, в связи с чем данные улицы будут закрыты для движения транспорта, передает пресс-служба мэрии Якутска.

Улицу Лермонтова перекроют возле дома №42 на период с 09:00 5 июня до 24:00 9 июня 2023 года.

После чего перекроют улицу Петра Алексеева в районе торгового центра «Олимп» по адресу: улица Лермонтова, 33. Здесь нельзя будет ездить с 09:00 10 июня до 24:00 12 июня 2023 года.

Водителям следует строить свои маршруты с учетом данных перекрытий.

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