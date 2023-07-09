В Якутске заметили подозрительных мужчин, фотографирующих девочек-подростков

Фото: отправлено собеседницей редакции

В редакцию «КП - Якутия» обратилась школьница, которая рассказала про подозрительных мужчин, преследовавших ее и подружек.

По ее словам, сегодня, 9 июля, компания из пяти подружек сидела на школьном поле, когда туда пришли двое мужчин. Спустя какое-то время девочки (им всем по 14 лет) заметили, что мужчины начали их снимать на телефоны, а потом кому-то звонили.

– Потом они ушли и ещё минут пять ходили вокруг забора школы, мы собрались расходиться по домам, и когда уже были по пути к дому, заметили что они идут позади нас. Когда мы уже подошли к дому, они прошли немного вперёд нас и попытались аккуратно сфотографировать. Это у них не получилось, так как мы это заметили.

Близко мужчины старались не подходить и не пытались заговорить с девчонками, но, как вы понимаете, подросткам стало страшно. Особенно когда один из мужчин достал нож-бабочку и стал крутить в руках.

Хотя мужчины не пытались напасть на девочек, но вот так преследовать их, фотографировать, таскать в руках нож – это звучит и выглядит опасно. Надеемся, полиция установит личности мужчин.

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