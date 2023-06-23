В МВД Якутии прокомментировали сообщение о мужчине, который фотографирует детей

Фото: соцсети

Вчера вечером по мессенджерам и соцсетям разлетелось тревожное аудиосообщение о возможном педофиле.

«Этот мужчина ходит по детским площадкам, детей фотографирует. У нас сегодня на площадке был. Внучка прибежала и говорит, что там дяденька ходит и фотографирует нас. Пристает к детям и показывает по телефону половые органы. Вещи забирает у детей. Он больной какой-то, вроде ДЦП-шник что ли. Его на школьной площадке видели, на тридцатке», – говорит неизвестная женщина.

Также к сообщению прилагается фото предполагаемого извращенца. Полиция занялась проверкой сообщения.

Как сообщили @yakutia_kp в пресс-службе МВД Якутии, это действительно произошло в Якутске.

– По распространённой в сети информации о подозрительном мужчине полицией Якутска проводится проверка. Предварительно установлена личность мужчины. Им является 35-летний местный житель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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