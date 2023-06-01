В Якутии школьницы пожаловались на преследования извращенца

Фото: Sakhaday

В Якутии подростки пожаловались на неизвестного мужчину, который прилюдно самоудовлетворялся на улице. По словам школьниц, они находились на детской площадке на улице Кулаковского, когда заметили неподалеку незнакомца. Он изначально вел себя подозрительно, а затем и вовсе начал совершать грязные дела.

«Мы просто сидели на детской площадке, там было много маленьких детей, а сзади нас под зданием стоит подозрительный человек. Сначала он шлялся туда-сюда, и мы не обращали на него внимания. Потом мы решили уйти, а тот человек под зданием в темноте мастурбирует и лыбится», – рассказала одна из школьниц.

По словам девушки, ее подруги уже встречали этого типа в районе магазина «Шоколадник». Тогда извращенец следил за ними из-за гаражей. По словам подростков, мужчина выглядит на 20-28 лет, азиатской внешности, и был одет в черное.

Также девушки отметили, что мужчина не был похож на пьяного или неадеквата. Повторно они повстречали его в районе интерната, переходящим дорогу. Одна из якутянок сфотографировала его, но лицо мужчины в кадр не попало.

В полиции уже отреагировали на жалобы подростков: отдел полиции №2 организовал проверку по сообщениям горожан. Также полицейские выезжали на вызов одной из жительниц улицы Кулаковского, но информацию о разгуливающем там извращенце подтвердить пока не смогли.

Напомним, накануне в соцсетях появилось еще одно сообщение: очевидцы рассказывали, что некий буйный мужчина якобы мастурбировал возле детского сада и пытался прорваться внутрь. Неадеквата поймали: выяснилось, что он состоит на учете у психиатра и действительно буянил, но сексуальных действий не совершал.

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