«Похоже, что все просто забыли об этом». Дочь женщины, выпавшей из окна в Якутске, пожаловалась на бездействие следователей

Фото из соцсетей

Ровно год назад, 17 мая 2022 года, в Якутске из окна 5 этажа выпала женщина. Следственное управление Следкома начало проверку по этому делу, но как рассказала «КП – Якутии» дочь погибшей, с тех пор дело почти не сдвинулось.

Трагедия случилась около 21:00 в доме №22 по улице Бестужева-Марлинского. На следующий день женщина скончалась. Ей было всего 43 года.

Очевидец сфотографировал, как скорая забирает выпавшую женщину, 17 мая 2022 года. Фото из соцсетей

Убитая горем дочь погибшей до сих пор уверена, что ее мать не просто выпала, а ее вытолкнули из окна. Вот уже год она каждую неделю пытается добиться от следователей более активных действий по делу. Следком установил некоторые обстоятельства того вечера, но далеко не все, уверена девушка.

– Судмедэкспертиза выявила побои, которые появились до падения, но даже только за это никто не ответил и уголовного дела не завели. Материалы просто лежат, пылятся. Они должны были мне ответить письменно до 17 числа, но никто не ответил. У меня очень много вопросов по этому делу, на которые пока нет ответа.

Среди вопросов, которые волнуют близких погибшей, почему до сих пор не отсмотрены камеры рядом с домом, тщательно не допрошены все соседи и очевидцы, не проведен обыск в квартире. В деле значатся трое подозреваемых, но у них не взяты отпечатки пальцев, а тест на полиграфе прошел только один.

По словам девушки, ведущий это дело следователь ее постоянно игнорирует.

– Следователь постоянно откладывала разговоры, встречи, иногда вообще не отвечала на звонки. Даже когда лично подходила к ним, никого не было. Год назад заместитель управления Следкома звал к себе на прием, обещал лично контролировать дело, но время прошло, похоже, все просто забыли об этом деле.

Девушка привлекла к разбирательству со следственными органами адвоката. По ее информации, сейчас дело должны направить другому следователю, потому что предыдущий даже не собрал все материалы, а в данное время, оказывается, в отпуске до июля.

На данный момент известно, что в тот роковой вечер из квартиры на 5 этаже слышались крики и ругань женщины с мужчиной, затем звон стекла, после которого женщина выпала из окна.

– Со слов подозреваемых, они просто сидели в квартире, пили и кушали на кухне. Когда маму спасала скорая помощь, никто их них даже не вышел из квартиры. Что они делали все это время никому неизвестно. А может вообще кто-то сбежал?

Девушка вновь просит соседей и очевидцев восстановить все события того дня по телефону: 89247656566.

В пресс-службе СУ СК России по Якутии сообщили, что по фактам, изложенным в обращении, организовано проведение дополнительной проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске из окна пятиэтажки выпала женщина

Следователи устанавливают обстоятельства падения (подробнее)

«На это указывают факты». Дочь погибшей после падения из окна в Якутске уверена, что ее мать кто-то столкнул

Она просит очевидцев трагического события помочь восстановить картину произошедшего (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.