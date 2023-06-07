Глава Якутии прокомментировал свое решение о выдвижении на второй срок

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Айсен Николаев прокомментировал свое решение вновь поучаствовать в выборах главы Якутии. Он пояснил, что опирался на мнение якутян и президента РФ. Так получилось, что обе стороны в своих мнениях совпали.

«В своем решении я опирался на мнение нашего народа и мнение президента. Для себя я ранее решил, что если эти два мнения совпадут, то я пойду на выборы главы Якутии как кандидат», — сообщил Николаев.

Отметим, что в мае 2018 года Айсен Николаев был назначен врио главы Якутии, а осенью того же года выиграл выборы, получив более 70% голосов якутян. Новые выборы состоятся в сентябре этого года.

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