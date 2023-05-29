Владимир Путин поддержал выдвижение Айсена Николаева на выборы главы Якутии

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Якутии на губернаторские выборы. Об этом сообщил ТАСС, и официальный канал правительства республики сделал репост этой записи. При этом сам Николаев о выдвижении на выборы ничего не говорил.

«Владимир Путин на встрече 29 мая поддержал выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона в сентябре, сообщил нам Дмитрий Песков», – говорится в сообщении.

Отметим, что Николаев сегодня общался с президентом в формате традиционного доклада. В официальной стенограмме встречи стороны темы выборов не касались. Напомним, что голосование пройдет 10 сентября.