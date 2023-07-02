В Олекминском районе объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В одном из районов Якутии введен режим ЧС на фоне бушующих лесных пожаров. Фото: t.me/kharbin_olekma

Со 2 июля в Олекминском районе введен режим чрезвычайной ситуации, об этом сообщил глава районной администрации Николай Харбин.

Решение принято в связи со сложной лесопожарной обстановкой и необходимостью усиления группировки по тушению. Об этом было объявлено на утреннем заседании республиканского оперативного штаба под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова.

– Сейчас проводится переброска сил и средств на пожары для усиления групп бойцов. Пользуясь случаем хочу поблагодарить руководителей и сотрудников «Авиалесоохрана», «Якутлесресурс», ГУП ЖКХ, экипаж муниципального парома Заречный, – написал Харбин в своем телеграм-канале.

Также он выразил слова признательности главам Кыллахского, Троицкого и 1-го Нерюктяйинского наслегов и всем добровольцам из местного населения за оперативность и своевременное реагирование на ситуацию.

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