Роспотребнадзор Якутии рассказал, где в республике официально разрешено купаться

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В 2023 году санитарно-эпидемиологическое заключение имеет пляж на озере Хотун Мааччыйа в Мегино-Кангаласском районе, сообщило управление Роспотребнадзора по Якутии во вторник, 27 июня.

В прошлом году официальное разрешение получили три пляжа — в Якутске, Вилюйске и в Мегино-Кангаласском районе. Специалисты мониторят и проводят лабораторный контроль качества воды и песка зон рекреаций вблизи населенных пунктов, используемых населением для летнего отдыха.

С городского пляжа в 202 микрорайоне и других водоемов на территории Якутска каждую неделю берут пробы на микробиологические показатели. Всего исследовано 14 проб на микробиологические, 11 — на вирусологические показатели, 11 — на коронавирус, по одной — на санитарно-химические и паразитологические исследования.

Из них не соответствуют по микробиологическим показателям шесть проб воды из Табагинской протоки в селе Хатассы, из озер Сергелях, Хатын-Юрях, Ытык-Кель на Зеленом лугу в Якутске и из озера Леонтьевское в Магане.

Мэрии порекомендовали установить знаки о запрете купания.

Напомним, в конце прошлой недели, 23 июня, мэрия сообщила, что получила результаты анализов проб воды и песка, взятых с городского пляжа в 202 микрорайоне, — показатели не превышают норму. Пляж собирались открыть после очистки песка от мусора и стекла 26-27 июня. Но он все еще официально не работает. Возможно, его откроют в конце текущей недели.

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