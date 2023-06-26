К концу недели может официально открыться городской пляж Якутска

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На прошлой неделе было объявлено, что пляж заработает 26-27 июля, но дату официального запуска перенесли, сообщает «Якутск вечерний».

В минувшую пятницу власти города получили результаты анализов проб воды и песка, показатели которых не превышают норму.

— Переходим на конечный этап по открытию городского пляжа. Предварительная дата открытия — конец этой рабочей недели, но, возможно, и начало следующей. Но в любом случае на этой неделе мы поставим людей на объект в целях безопасности, — прокомментировал Хрисанф Иванов, заместитель директора МУП «Городские бани», курирующий работу единственного официального пляжа Якутска.

В ближайшее время по прибрежной территории начнут работать уборочные машины по очистке песка от мусора и стекла. Кроме того, уже открыты туалеты и проводится ежедневная уборка пляжа.

Тем временем в столице Якутии уже несколько дней царит 30-градусная жара, поэтому горожане уже давно открыли купальный сезон без оглядки на мэрию.

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