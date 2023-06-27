В Якутии по факту смертельной аварии на Эльгинском месторождении заведено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Якутии

Трагедия произошла на угольном комплексе в Нерюнгринском районе 21 июня, сообщает СУ СК России по Якутии.

Около 11:30 утра на стальном резервуаре с водой противопожарной станции обогатительной фабрики № 5 произошел хлопок с выбросом крыши емкости. В результате 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, еще двое слесарей 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести.

Причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ. Проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В результате ЧП на Эльгинском месторождении в Якутии погиб человек

При проведении сварочных работ произошла разгерметизация с выбросом огня — люди упали с высоты (подробнее)

Вся правда о статуе ангела с мечом, которую якобы откопали на Эльгинском месторождении в Якутии

«Ангельская» шутка, которая вышла из-под контроля (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.