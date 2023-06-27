В Якутии по факту смертельной аварии на Эльгинском месторождении заведено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Якутии
Трагедия произошла на угольном комплексе в Нерюнгринском районе 21 июня, сообщает СУ СК России по Якутии.
Около 11:30 утра на стальном резервуаре с водой противопожарной станции обогатительной фабрики № 5 произошел хлопок с выбросом крыши емкости. В результате 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, еще двое слесарей 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести.
Причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ. Проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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