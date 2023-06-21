В результате ЧП на Эльгинском месторождении в Якутии погиб человек

Эльгинское месторождение. Фото: Википедия

На Эльгинском месторождении произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали.

По информации Следкома Якутии, при проведении сварочных работ на резервуаре противопожарной станции произошла разгерметизация емкости с выбросом огня.

Фото: Следком Якутии

Погиб 40-летний электрогазосварщик. Еще двое пострадали — слесари по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет. У них травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

МЧС Якутии, первым давший информацию, сообщал, что они упали с высоты из-за интенсивной ударной волны во время разгерметизации. В данный момент решается вопрос доставки одного из пострадавших санрейсом в Нерюнгри.

На месте ЧП работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части. Выехала следственно-оперативная группа.

Фото: Следком Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.