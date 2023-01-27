Вся правда о статуе ангела с мечом, которую якобы откопали на Эльгинском месторождении в Якутии

Ангел, которого «откопали» на Эльгинском месторождении в Якутии. Фото: t.me/djiikey

На этой неделе якутяне активно обсуждали новость о том, что на Эльгинском угольном месторождении шахтеры сделали удивительную находку – достали из-под вечной мерзлоты статую ангела. «КП – Якутия» узнала, откуда на самом деле взялась таинственная скульптура.

Фотография шокирующего открытия в Нерюнгринском районе быстро разлетелась по соцсетям.

– Хотите верьте, хотите нет. В Эльгинском угольном месторождении в зоне вечной мерзлоты шахтеры откопали странную статуэтку в виде женщины с мечом и щитом, а сзади как будто имеются крылья. Находкой заинтересовались ученые, решается вопрос ее дальнейшей транспортировки, – говорилось в первом сообщении о находке.

Крылатая женщина с оружием, словно сошедшая со средневекового замка, поразила многих. Любители теорий заговоров сразу стали строить поразительные версии, приписав статую даже к ордену тамплиеров.

Вскоре вышло опровержение, согласно которому это бесхозная статуя, которая давно валялась в вахтовом поселке, пока некто из шахтеров не решил пошутить.

Как выяснила, «КП – Якутии», на самом деле не все так просто. Мистический ангел – это дело рук одного из работников Эльгинского месторождения. Вот такая жизнь у человека, работать на добыче угля и на досуге творить настоящее искусство.

– Это никакой не артефакт каких-то тамплиеров, как пишут в интернете. Это работа сотрудника месторождения. Есть у нас такие одаренные люди, которые создают такие вещи для себя. Откуда взялась эта утка про находку, не понятно. Кто-то придумал, а журналисты поверили. Эльга – это вообще место талантливых людей, – сообщила руководитель пресс-службы «ЭЛСИ» Анастасия Харитонова.

В пресс-службе добавили, что не раскрывают имена сотрудников, даже таких одаренных, как этот скульптор. Остается только порадоваться, что в Якутии живут и работают такие дивные умельцы.

Справка «КП»:

ООО «УК «ЭЛСИ» управляет комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий в Якутии, Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В этот список входит компания «Эльгауголь», которая владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе.

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