В Якутске из-за пожара на свалке ухудшилось качество воздуха

Жители Якутска жалуются на едкий запах со свалки, тушение которой продолжается с 7 утра Фото: Андрей МИРЕЙКО

С самого утра 12 июня жители западной части Якутска страдают от едкого запаха из-за пожара на городской свалке. С момента самовозгорания мусорного полигона Роспотребнадзор Якутии взял ситуацию под контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в зоне частного сектора в черте города.

– По результатам лабораторно-инструментальных исследований установлено превышение предельно допустимой концентрации по показателям: взвешенные вещества в двух точках макс/раз 1,02 и 0,705 мг/м3, при нормативе не более 0,5 мг/м3, взвешенные частицы РМ10 в двух точках макс/раз 0,52 и 0,83 мг/м3, при нормативе не более 0,3 мг/м3, – говорится в отчете Центра гигиены и эпидемиологии республики.

Днем власти Якутска сообщили о локализации возгорания, но новостей о его полной ликвидации до сих пор еще не поступало. Неприятный запах гари еще сохраняется, поэтому Роспотребнадзор планирует держать ситуацию с пожаром на свалке.

Местным жителям рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно это касается детей, ограничить физические нагрузки и использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.). Кроме того, необходимо обильно пить (вода, кисломолочные напитки, не стоит употреблять газировку), предпочесть легкоусвояемые продукты питания богатые витаминами и принимать душ несколько раз в день.

– В период выраженной задымленности стоит изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями, – сообщает Роспотребнадзор.

В случае возникновения симптомов недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

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