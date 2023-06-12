В Якутске горит мусорный полигон

Фото: t.me/sadovnikovdd

Подписчик «КП – Якутия» отправил фото с предположением, что горит городская свалка на Вилюйском тракте.

В пресс-службе МЧС по Якутии подтвердили, что на мусорном полигоне произошло возгорание. Пожарные уже приступили к тушению.

В мэрии Якутска сообщили, что возгорание было обнаружено в понедельник, 12 июня, около 7 утра, оперативно к тушению привлечены два бульдозера, погрузчики, самосвальная техника, водовозка.

Фото: скриншот видео мэрии Якутска

Сейчас на городском полигоне твердых коммунальных отходов по Вилюйскому тракту продолжаются работы по локализации и отсыпке очага возгорания, работы осложняются сильным порывистым ветром. На место ЧП выехал глава города Евгений Григорьев.

По словам заместителя главы города Егора Кардашевского, координирующего на месте работы по локализации возгорания, запасы инертных материалов для тушения имеются в наличии в объеме 1500 куб. метров. Будет проведен дополнительный завоз песка.

Вице-премьер Дмитрий Садовников добавил, что возгорание произошло произвольно. И такого не было уже больше года.

Фото: Минэкологии Якутии

По данным Минэкологии Якутии, на 11:00 площадь возгорания составила более 600 кв.м. На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники.

Существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры чтобы этого не допустить. Городской полигон ТБО на 9-м км Вилюйского тракта является объектом федерального экологического надзора.

Напомним, что в прошлом году 24 мая на городской свалке начался крупный пожар на площади 500 кв.метров. Его удалось ликвидировать только через сутки.

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