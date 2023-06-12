Пожар на мусорном полигоне Якутска локализован

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Ранним утром 12 июня загорелся мусор на городской свалке на Вилюйском тракте. Борьба с огнем будет вестись до полной его ликвидации, сообщает мэрия Якутска.

Дым над этой частью города заметили в 7 часов утра. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. На время ликвидации возгорания полигон был закрыт, и возле него образовалась пробка из мусоровозов.

Продолжительный ливень не помог в борьбе с огнем, по данным на 11 часов площадь возгорания оценивалась в более 600 кв.м. Появились опасения, что пожар может перекинуться на ближайший лесной массив.

Очаг удалось локализован лишь в 15.45, об этом сообщил директор МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов.

– Проведена обваловка песком по всему периметру очага возгорания. Сейчас ведутся работы по отсыпке инертными материалами поверх очага горения. Запасы песка на полигоне ранее сформированы в объеме 1,5 тыс. кубометров, для их восполнения осуществляется подвоз песка самосвалами, – отметил он.

В тушении задействовано 30 человек, 13 единиц самосвальной техники, 3 бульдозера, 3 погрузчика, 3 водовозки. Работы будут продолжаться до полной ликвидации пожара, отметили в городской администрации.

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