Назначен новый главный архитектор Якутии

Любовь Папок. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

31 мая глава Якутии Айсен Николаев назначил Любовь Папок новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии — главным архитектором республики.

Любовь Папок имеет высшее образование, в 2006 году окончила Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2011 году Омский государственный педагогический университет по специальности «менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства».

Трудовую деятельность начала с должности статиста КП «Бюро технической инвентаризации» в 2003 году.

С 2004 года работала в администрации Ленского района. Была ведущим специалистом отдела архитектуры, главный специалистом — архитектором, начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Ленского района.

Напомним, предыдущий главный архитектор Ирина Алексеева покинула свой пост 24 марта по собственной инициативе. Она является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями — Алексееву подозревают в том, что она подписала акты приемки работ по благоустройству парка в Покровске Хангаласского района, зная, что указанный в документах объем работ не выполнен. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

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