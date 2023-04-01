Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, ставшая фигурантом уголовного дела, покинула свой пост

Фото: соцсети Ирины Алексеевой

24 марта вышел указ Айсена Николаева об освобождении от должности руководителя Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Отмечается, что главный архитектор республики освобождена от должности по собственной инициативе.

18 декабря Якутский горсуд избрал меру пресечения Ирине Алексеевой в виде домашнего ареста на 26 дней, до 11 января 2023 года включительно.

В рамках избранной меры суд запретил ей выходить из дома за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений.

Кроме того, главному архитектору республики запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет. Согласно ч.4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемой разрешено общение с близкими родственниками.

В чем подозревается главный архитектор Якутии?

Как писала ранее «КП – Якутия», нарушения со стороны руководителя Управления обнаружились при благоустройстве парка в городе Покровск Хангаласского района.

По данным следствия, Ирина Алексеева подписала акты приемки работ, зная, что указанный в документах объем работ не выполнен. На основании актов подрядчику были перечислены денежные средства на сумму более 18 миллионов рублей без фактического выполнения работ. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В 2017 году в рамках федерального партийного проекта «Единой России» в Покровске был сдан парк культуры и отдыха. По данным из открытых источников, на объекте обнаружили множество недоделок. Для их устранения Управление архитектуры и градостроительства при главе республики объявило аукцион на более, чем 23,9 миллиона рублей.

В 2021 году в ведомстве правоохранители произвели обыск. Тогда управление архитектуры республики считалось потерпевшей стороной, подрядчика обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Справка КП:

Ирина Алексеева была назначена руководителем Управления архитектуры и градостроительства при главе республики – главным архитектором Якутии в 2018 году. Она является почетным архитектором республики, кандидатом архитектурных наук.

С 2015 по 2018 года была главным архитектором в Якутске. В СМИ ее имя часто упоминается в связи с ненадлежащим качеством введенных объектов, в том числе нарекания были по скверу «Бульвар учителя» и набережной озера Талое в Якутске. Последний, к слову, стал победителем первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На главного архитектора Якутии Ирину Алексееву возбудили уголовное дело (подробнее)

Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева помещена в изолятор временного содержания (подробнее)

Главного архитектора Якутии Ирину Алексееву отправили под домашний арест (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.