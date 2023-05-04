Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой поступило в суд

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

В Якутский городской суд на рассмотрение поступили материалы уголовного дела в отношении Ирины Алексеевой — бывшего руководителя Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Ирина Алексеева обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, она подписала акты приемки работ по благоустройству парка в Покровске Хангаласского района, зная, что указанный в документах объем работ не выполнен. На основании актов подрядчику были перечислены денежные средства на сумму более 18 миллионов рублей без фактического выполнения работ. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

Если суд докажет корыстный мотив или личную заинтересованность подсудимой, то Алексеевой грозит наказание, начиная от штрафа до 80 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

Вчера, 3 мая, Ирине Алексеевой исполнилось 57 лет. Ее с днем рождения поздравили коллеги из Центра компетенций «LETO».

«Человек, который вдохновляет тысячи людей не только в республике, но и по всей стране, наш учитель, мотиватор, наставник, руководитель и человек с большой буквы. Она первопроходец в области комплексного развития территорий», — отметили они.

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