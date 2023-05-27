Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Якутске 4 июня

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В воскресенье, 4 июня, в Якутске, как и в других городах России, состоится 7-й всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Будут дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км.

В этом году маршрут пролегает по центральным улицам города — Ярославского и проспект Ленина. Старт и финиш — на площади Ленина.

Фото: забег.рф

Время старта для дистанции 21,1 км единое для всех городов — 09:00 утра по московскому времени, т.е. 15:00 по якутскому. Когда стартуют забеги на других дистанциях, станет известно ближе к дате.

Каждый участник получает стартовый набор и медаль финишера.

Фото: забег.рф

Участие платное. Оргвзнос на 27 мая: 715 рублей. Ближе к дате стоимость лота повысится. Зарегистрироваться можно по ссылке.

И, конечно, не забудьте медсправку о допуске на забег от врача.

Организаторы обещают яркую шоу-программу, спортивные и детские активности, различные мастер-классы, краски холи, снежные пушки и бодрящую музыку.

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