Автобусы Якутска 4 июня будут ездить по измененным схемам движения в связи с «Забегом.рф»

Автобусы №1. Фото: мэрия Якутска

В воскресенье, 4 июня, в Якутске, как и в других городах страны, пройдет всероссийский полумарафон «Забег.рф». Перекроют центральные улицы, изменятся схемы движения маршрутных автобусов.

Рассказываем, как будут ездить в этот день маршрутные автобусы Якутска.

Всего изменения коснутся 10 маршруток. Это автобусы №1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 101, 103.

Они будут ездить по следующим схемам с 14:00 до 18:00.

Автобусы №7, 17. Фото: мэрия Якутска

Автобусы №101, 103. Фото: мэрия Якутска

Автобусы №4, 14. Фото: мэрия Якутска

Автобусы №3. Фото: мэрия Якутска

Автобусы №5. Фото: мэрия Якутска

Автобусы №2. Фото: мэрия Якутска

О перекрытии улиц для автомобилей можно почитать здесь.

О самом полумарафоне — здесь.

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