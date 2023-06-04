В воскресенье в Якутске перекроют центральные улицы для проведения полумарафона «ЗаБег.РФ»

Фото: мэрия Якутска

Мэрия Якутска напоминает, что в воскресенье, 4 июня, в связис проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» центральные улицы Якутска будут закрыты для движения транспорта.

С 14:00 до 18:00 будут перекрыты:

- проспект Ленина — от парковки на пр. Ленина, 37 до ул. Курашова;

- ул. Ярославского — от Кулаковского до Чернышевского;

- ул. Октябрьская — от Орджоникидзе до Ярославского;

- ул. Кирова — от автобусной остановки «площадь Ленина» до Аржакова;

- ул. Аржакова — от Кирова до Чернышевского;

- ул. Аммосова — от парковки Дома правительства №2 до Ярославского;

- ул. Короленко — от Орджоникидзе до пр. Ленина;

- ул. Курашова — от Орджоникидзе до Ярославского.

Информацию о марафоне можно почитать здесь. О схемах движения автобусов — здесь.

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