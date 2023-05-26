Паром Якутск — Нижний Бестях на реке Лене в Якутии совершил пробный рейс

Фото: paromonline.sakha.gov.ru

Утром 26 мая первый рейс совершил паром по маршруту Якутск — Нижний Бестях на реке Лене.

Как сообщили «КП-Якутия» в Минтрансе республики, это был пробный технологический рейс. От него зависит, начнутся ли сегодня регулярные рейсы.

«Мы анонсировали начало паромных перевозок на 26 мая. После обеда станет известно, будут ли сегодня запущены регулярные рейсы», — добавили в ведомстве.

Напомним, Минтранс Якутии несколько раз переносил сроки открытия паромных переправ. Ранее предполагалось, что переправа Якутск — Нижний Бестях заработает ориентировочно 25 мая. Однако редкий ледоход не позволил возобновить паромное сообщение в этот день.

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