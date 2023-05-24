Власти Якутии назвали новые сроки открытия паромных переправ

Фото: Минтранс Якутии

Минтранс Якутии сообщил об изменении сроков открытия паромных переправ. Ранее предполагалось, что переправа Якутск — Нижний Бестях заработает ориентировочно 25-27 мая. Однако продолжающийся, пусть и редкий, ледоход не позволяет возобновить паромное сообщение ни сегодня, ни завтра.

«В районе причалов паромной переправы наблюдается редкий ледоход, отсутствует возможность подхода судов к причалу. Также по информации гидрологов на сегодня остаточный редкий ледоход наблюдается на территории Хангаласского и Олекминского улусов. При этом редкий ледоход наблюдается в районе населенных пунктов Олекминск, Солянка, Саныяхтах, Покровск, Синск и Табага», – отметили в Минтрансе.

Таким образом, ведомство рассчитывает открыть паромные перевозки 26 мая, после того как пройдет ледоход. Однако и эта дата при внезапном форс-мажоре может измениться.

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