Минтранс: паромная переправа Якутск — Нижний Бестях еще не началась!

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В соцсетях и пабликах распространилось видео прибытия на причал Якутска первого парома. Люди предположили, что работа паромной переправы началась. Однако Минтранс Якутии опроверг данную информацию.

«По информации ООО «Паромы Якутии», паром «РТ-456» осуществляет технологические работы на переправе Якутск — Нижний Бестях. Также выполнена переброска техники для обустройства причалов к навигации», — уточнили в ведомстве.

Но переправа паромом граждан и их транспорта еще не началась.

По несанкционированным перевозкам на паромной переправе Качикатцы — Мохсоголлох и на реке Вилюй вне сроков навигации проводятся контрольно-надзорные мероприятия с учетом необходимости обеспечения безопасности пассажирских перевозок, также предупредили в министерстве.

Ранее власти сообщали, что паромная переправа Якутск — Нижний Бестях заработает ориентировочно 25-27 мая. Но точные сроки зависят от гидрологической обстановки.

В настоящее время путейские и обстановочные суда проводят работу по восстановлению береговых знаков и проводят мониторинг прохождения ледохода.

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