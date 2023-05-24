В Якутии отменили незаконно установленные тарифы на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях

Фото: yakutskcity.ru

В Якутии ООО «Паромы Якутии» незаконно установило тарифы на перевозку машин, сообщает пресс-служба Госкомцен республики.

В соцсетях возмутились росту цен на переправу, которые практически в два раза превышали прошлогодние. На недовольство людей отреагировал Госкомцен региона.

В ведомстве подчеркнули, что только в Госкомцене имеют право утверждать тарифы на паромные переправы, расположенные на региональных и федеральных дорогах. Все остальное — нарушение действующего законодательства по государственному регулированию тарифов и не должно применяться перевозчиками.

23 мая Госкомцен Якутии 23 мая утвердил предельные максимальные тарифы на паромной переправе по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

В этом году тариф на легковые автомобили составил:

до 1,5 тонн — 650 рублей;

от 1,501 до 2,0 тонн — 950 рублей;

от 2,001 тонн и до 2,3 тонн — 1100 рублей.

свыше 2,301 тонн — 1400 рублей.

В Госкомцене отметили, что в этом году начат поэтапный ввод методики расчета тарифов, исходя из площади транспортного средства, занимаемой на палубе. Раньше цены рассчитывались по условному весу машины. Из-за этого тарифы на легковые машины повысились на 150-200 рублей. Тарифы на перевозку грузовиков, автотягачей, автобусов, спецтехники, опасных грузов остались на уровне 2022 года без повышения.

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