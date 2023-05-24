Для жителей Томпонского района Якутии организуют самолеты и лодочную переправу из-за разрыва на федеральной дороге

Фото: Служба спасения Якутии

Контролируемый проран (узкий пролет, временно оставляемый для пропуска воды и закрываемый при завершении работ), сделанный на днях на 295 км федеральной трассы «Колыма», остановил рост уровней воды на реке Таатта, сообщил на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

Благодаря этому вода стала быстрее уходить в реку Алдан, но ее еще много, угроза размыва дамб сохраняется.

Поэтому проран на дороге будет оставаться еще минимум два дня. А для жителей Томпонского района, которые пользуются этой дорогой, сделают авиарейсы. Первый из них вылетит уже завтра. Сегодня Служба спасения Якутии в месте прорана организовала лодочную переправу.

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