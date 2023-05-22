Федеральная дорога «Колыма» в Таттинском районе Якутии будет закрыта минимум на три дня

Фото: пресс-служба Госкомобеспечения Якутии

Движение на федеральной трассе «Колыма» в Таттинском районе будет ограничено минимум на три дня, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Все будет зависеть от спада воды, отметил на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

Напомним, контролируемый проран (узкий пролет, временно оставляемый для пропуска воды и закрываемый при завершении работ) делают на 295 км федеральной дороги «Колыма» для того, чтобы вниз по течению реки Таатта вода быстрее ушла в реку Алдан и не затопила села Черкех, Боробул и Ытык-Кюель Таттинского района. Участок трассы там грунтовый, ведет в сторону Томпонского и Оймяконского районов.

«Сегодня с 14.30 часов проезд там закрыт. Следим за ситуацией. Движение будет приостановлено не менее чем на трое суток. Все будет зависеть от уровня. Постараемся как можно быстрее восстановить проезд. Работы проводятся по согласованию с Федеральным дорожным агентством», — проинформировал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Водохранилища переполнены». В Якутии выпустят воду на федеральную трассу, чтобы избежать затопления домов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.