«Водохранилища переполнены». В Якутии выпустят воду на федеральную трассу, чтобы избежать затопления домов

В Таттинском районе укрепляют плотину. Фото: t.me/sadovnikovdd

В Таттинском районе есть опасность прорыва дамб и затопления прибрежных домов в селах Черкех, Боробул и Ытык-Кюель, сообщает первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников.

Он рассказал, что совершил облет по руслу реки Таатта и отметил, что по всему руслу, начиная от верховьев, воды действительно очень много. Эта вода идет вниз по течению через населенные пункты Чурапчинского и Таттинского районов, а затем попадает в реку Алдан.

– Из-за экстремально высоких снегозапасов большинство водохранилищ на границе Чурапчинского и Таттинского улусов оказались переполненными, что дает большую нагрузку на гидротехнические сооружения. Объемы паводковой воды намного превышают расходы их пропускной способности, – говорит Садовников.

А после дождей, которые шли двое суток, воды стало еще больше. Это привело к образованию проранов (проран — свободная (не перекрытая) часть русла реки, предназначенная для пропуска воды при строительстве гидротехнического сооружения) в земляных плотинах у озер Липпэлээх в Чурапчинском районе и Кыйы в Таттинском.

Благодаря своевременно организованным субботникам прораны удалось закрыть. Но есть высокая вероятность их повторного размыва. Это, в свою очередь, может привести к прорыву дамб и затоплению прибрежных домов в селах Черкех, Боробул и Ытык-Кюель.

– После осмотра сооружений инженерной защиты и обмена мнениями мы вынуждены пойти на крайнюю меру - решением комиссии по чрезвычайным ситуациям отвести паводковые воды через федеральную трассу «Колыма», образовав на 295 км проран.

По мнению первого вице-премьера, это самый оптимальный выход из сложившейся ситуации.

– Гораздо лучше на время закрыть движение на дороге, чем допустить разрушительное наводнение. А уже после того, как вода спадет, оперативно отремонтировать этот участок, тем более он там грунтовый. Метод этот эффективный, но не новый, годами ранее он уже применялся нашими предшественниками, – отмечает он.

Он выразил надежду, что принимаемые меры помогут, и вода уйдет «безболезненно», без больших ущербов.

– Ну, а в перспективе мы намерены сделать новую ревизию гидротехнических сооружений, отремонтировать, увеличить их пропускную способность. В ближайшее время такие меропряития мы намерены провести в селе Кыйы.

Обновление. Как сообщает оперштаб Таттинского района, 22 мая будет перекрыт проезд на федеральной трассе «Колыма» после 14 часов на участке 294 км. Из-за этого движение транспорта в сторону Томпонского и Оймяконского улусов будет ограничено на некоторое время.

На утро 22 мая в Якутии подтопленными остаются населенные пункты в четырех районах – это сёла Ситте и Чагда в Кобяйском районе, села Амга и Чапчылган в Амгинском, село Арбын Намского района и поселок Зырянка Верхнеколымского района.

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