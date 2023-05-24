В микрорайоне «Звездный» в 2024 году построят ледовый каток

Фото: УГСЖН по Якутии

В Якутске в строящемся микрорайоне «Звездный» в июне установят первые сваи крытого катка с искусственным льдом. Об этом сообщают пресс-службы Управления госстройжилнадзора по Якутии и регионального Минстроя.

Новый спортивный объект будет пост в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

В двухэтажном здании ледового катка общей площадью 5137,27 кв. метров будет располагаться ледовый хоккейный корт, помещение для занятий керлингом, тренажерный зал, универсальный спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами, медико-восстановительный блок с кабинетом врача, кабинетом для физиолечения и массажа с ваннами, административный блок. Также будет работать прокат коньков.

Фото: УГСЖН по Якутии

Максимальная пропускная способность катка с искусственным льдом будет составлять 50 человек в смену, а число зрительских мест в ледовом зале составляет 210.

Строительство крытого катка со спортзалом должен решить вопрос спортивного обеспечения в Автодорожном округе, где отсутствуют спортивные объекты.

Строительство ведет ГКУ «Служба госзаказчика», генподрядчиком определен ООО «АЭБ Капитал».

На данный момент ведутся подготовительные работы. Установка свай начнется в июне. Строительство планируется завершить в конце 2024 года.

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