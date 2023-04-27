Началось переселение жителей 17 квартала в микрорайон «Звездный» в Якутске

Фото: Республиканское ипотечное агентство

Во время прямой линии глава Якутии Айсен Николаев рассказал о старте расселения из аварийных домов 17 квартала в столице региона. Новые дома переселенцев ждут в микрорайоне «Звездный».

В типичной ветхой деревяшке в 17 квартале жила пенсионерка Анфиса Конюхова, которой приходилось пользоваться приставной лестницей, чтобы с улицы добираться до своей квартиры на втором этаже. Ее историю можно почитать по ссылке.

Как сообщил Айсен Николаев, всего предстоит расселить порядка 160 домов.

– По первой программе будут расселены одиннадцать домов. И дальше работа будет идти как раз по программе комплексного развития территорий, в первую очередь с той ориентировкой, что жители будут переезжать в микрорайон «Звёздный». Это состоялось благодаря решению наших федеральных властей, механизму поддержки развития Дальнего Востока, — сказал в ходе прямой линии руководитель республики Николаев.

Он выразил уверенность, что благодаря взаимодействию республики и города в ближайшие годы пресловутую проблему 17 квартала удастся окончательно решить.

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