Началось переселение жителей 17 квартала в микрорайон «Звездный» в Якутске

Фото: Республиканское ипотечное агентство
Во время прямой линии глава Якутии Айсен Николаев рассказал о старте расселения из аварийных домов 17 квартала в столице региона. Новые дома переселенцев ждут в микрорайоне «Звездный».
В типичной ветхой деревяшке в 17 квартале жила пенсионерка Анфиса Конюхова, которой приходилось пользоваться приставной лестницей, чтобы с улицы добираться до своей квартиры на втором этаже. Ее историю можно почитать по ссылке.
Как сообщил Айсен Николаев, всего предстоит расселить порядка 160 домов.
– По первой программе будут расселены одиннадцать домов. И дальше работа будет идти как раз по программе комплексного развития территорий, в первую очередь с той ориентировкой, что жители будут переезжать в микрорайон «Звёздный». Это состоялось благодаря решению наших федеральных властей, механизму поддержки развития Дальнего Востока, — сказал в ходе прямой линии руководитель республики Николаев.
Он выразил уверенность, что благодаря взаимодействию республики и города в ближайшие годы пресловутую проблему 17 квартала удастся окончательно решить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Затопило подъезд – забраться домой по лесенке. В Якутске пожилая женщина из аварийного барака получила квартиру
Якутянка, забиравшаяся домой по приставной лесенке, получила новую квартиру в микрорайоне «Звездный» (подробнее)
«Муравейников не будет». Экскурсия по строящемуся микрорайону «Звездный» в Якутске
Как будут выглядеть дома и квартиры в новом микрорайоне «Звездный» (подробнее)
В Якутске начали строительство нового сектора микрорайона «Звездный»
Площадка считается крупнейшей стройкой Якутии (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.