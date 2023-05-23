В Якутии десятиклассник подозревается в насилии над 11-летней девочкой

Фото из архива СУ СК РФ по Якутии

17-летний школьник в Якутии подозревается в надругательстве над 11-летней девочкой, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным издания, школьница приехала в гости к бабушке. Об этом узнал соседский десятиклассник, который, улучив момент, когда бабушки не было дома, наведался в гости.

Как считают следователи, подросток на руках отнес девочку в баню, где попытался соблазнить, но получил отказ. Тогда парнишка решил добиться своего силой.

Подросток был задержан, и как несовершеннолетний, помещен в реабилитационный центр, под присмотр. Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«КП – Якутия» удалось узнать некоторые подробности, но мы их не публикуем в интересах пострадавшей девочки. Скажем только, что это произошло не в Якутске, а в небольшом селе, где все друг друга знают. Публикация даже названия села может вызвать крайне негативные последствия, ведь бедному ребенку еще там жить и учиться.

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