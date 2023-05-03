Издевался в извращенной форме. Стали известны подробности насилия над девушкой в Якутии

Пострадавшая Анастасия А. Фото: SakhaDay

23 марта в поселке Жатай трое мужчин заманили девушку — инвалида детства в квартиру, а один из них надругался над нею.

Отец пострадавшей, отчаявшись ждать правосудия, обратился в общественную организацию «Ус Тумсуу» («Триединство»), чтобы дать огласку делу.

Редакции издания SakhaDay удалось связаться с ним и узнать подробности того, что произошло с девушкой в тот день.

Как рассказал отец девушки Герасим А., 32-летняя Анастасия была признана недееспособной из-за нарушений в умственном развитии. Мать девушки скончалась семь лет назад, а в прошлом году отец и дочь получили субсидию на приобретение жилья в Жатае, отстояв очередь около 10 лет. Там они начали новую жизнь, и казалось, что все стало налаживаться.

В обед 23 марта Анастасия вышла в ближайший магазин купить сладости. Заметив беззащитную девушку, к ней подошли трое мужчин и начали заговаривать ее, а потом и вовсе пригласили «в гости».

— Моя дочь была на домашнем обучении. Друзей нет, конечно ей не хватает общения, и она доверилась этим негодяям. По ней визуально видно, что не здорова, эти люди воспользовались инвалидом, — отмечает Герасим.

Забеспокоившись, что дочери долго нет, пожилой мужчина вышел искать ее. Спустя некоторое время он увидел ее, шедшую, спотыкаясь и падая, посередине дороги. Мужчина сильно удивился, так как ранее дочь за употреблением алкоголя никогда замечена не была. Девушка пошла домой и сразу легла спать. А наутро рассказала, что ее опоили, а один из мужчин изнасиловал.

— Настя мне сказала, что не хотела, пыталась вырваться, просилась домой… Позднее дочка рассказала подробности адвокату женщине. И я узнал, что этот недочеловек унижал мою дочь в извращенной форме, — с горечью говорит Герасим.

Отец и дочь тут же отправились писать заявление в полицию. Анастасия прошла медэкспертизу. Отцу на словах сказали, что есть следы насилия, но результаты до сих пор неизвестны. По словам мужчины, недавно сообщили, что заявление потерялось.

Выяснилось, что дело об изнасиловании было направлено для расследования в следственный комитет города Якутска. Потерпевшая прошла у врача медицинское обследование и сдала носившую в тот злополучный день одежду. Однако медицинская экспертиза длится больше месяца.

— Оперативники говорили, мол, она же сама с ними пошла. И что? Он не имел права насиловать ее. Тем более она инвалид. Дочка по рецепту принимает успокоительные препараты, которые ее затормаживают, плюс они ее напоили. Настя никак не могла дать отпор, — считает отец девушки.

Как рассказывает Герасим, раньше Анастасия была очень жизнерадостной и общительной девушкой, но после произошедшего замкнулась в себе. Предполагаемый насильник до сих пор разгуливает на свободе, а когда видит отца девушки, нагло ему ухмыляется.

В пресс-службе СУ СК РФ по Якутии сообщили, что официальный релиз по этому делу будет опубликован позже.

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