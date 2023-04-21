В Якутске отец-одиночка шесть лет насиловал свою дочь

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

47-летний мужчина воспитывал свою несовершеннолетнюю дочь без супруги. С октября 2016 по август 2022 года он совершал сексуальное насилие в отношении девочки. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, ребенку было 11 лет.

О происходящем в семье стало известно после того, как подросток рассказала об этом своей подруге и ее матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы, и отец девочки был задержан, а впоследствии заключен под стражу.

Следствие устанавливает обстоятельства совершенных преступлений. Хотя мужчина свою вину не признал, результаты следствия и выводы экспертов подтвердили слова потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девочке оказана необходимая психологическая помощь.

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