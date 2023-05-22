В Якутске директору УК, чей работник скинул снег на ребенка, внесено представление

Вот здесь на ребенка сбросили снег, никаких опознавательных знаков нет. Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Прокуратура Якутии внесли представление директору управляющей компании «Арсенал плюс» за нарушение при проведении работ по уборке снега.

Напомним, 12 апреля работник «Арсенал плюс» скидывал снег с кровли дома по Богдана Чижика, 20. Место падения снега не было огорожено сигнальной лентой и не были выставлены предупреждающие знаки, что привело к несчастному случаю. На семилетнего мальчика упал сброшенный снег.

Удар был такой силы, что рассек кожу на голове ребенка до крови. В Медцентре, куда ребенка увезли в шоковом состоянии, наложили шов 4 см.

Как выяснило издание «SakhaDay», сотрудник управляющей компании «Арсенал плюс», скидывавший снег с крыши, был нетрезв. Сразу после случившегося он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Заведено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ.

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