«Рассекло кожу на голове». В Якутске пьяный сантехник скинул снег на голову 7-летнего мальчика

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В Якутске сейчас из-за обильного снегопада наблюдаются все сопутствующие этому проблемы: дороги и тротуары тонут в лужах, машины застревают в ямах, а с крыш домов лихорадочно сбрасывают снег.

12 апреля такой вот сброшенный с крыши снег едва не привел к трагедии. Семилетний Коля (имя изменено –прим.ред) вышел из подъезда своего дома по улице Богдана Чижика, 20 и направился по тротуару. И в этот момент на него упал сброшенный с крыши снег.

Удар был такой силы, что рассек кожу на голове ребенка до крови, сказала «КП – Якутия» мама мальчика. В Медцентре, куда Колю увезли в шоковом состоянии, наложили шов 4 см.

Шапка частично смягчила удар по голове ребенка. Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Как пишет «Якутск Вечерний», в этот день управляющая компания «Арсенал плюс» организовала уборку снега с крыши дома. При этом никаких предупреждающих знаков и ограждающей ленты не установили.

– Это произошло буквально за несколько минут. Вышел из дома, дошел до соседнего подъезда и сразу получил травму. Когда на него упало сверху, он еще сперва сел на заборчик, так как ему плохо стало. Снял шапку и увидел, что вся голова в крови. Сразу зашел домой. Я немедленно вызвала скорую. Сейчас вот ходим на перевязки, наблюдаемся. Вообще, конечно, повезло, что жив остался. Я просто в шоке, – говорит мама мальчика.

Она сказала «КП – Якутия», что на место происшествия приезжали полицейские и сотрудники Следственного комитета, которые зафиксировали отсутствие предупреждающих знаков и ограждающей ленты. Сейчас ребенку уже лучше, но он все еще ходит на перевязки.

Вот здесь на ребенка сбросили снег, никаких опознавательных знаков нет. Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Как выяснило издание «SakhaDay», сотрудник управляющей компании «Арсенал плюс», скидывавший снег с крыши, был нетрезв.

– Снег скидывал сантехник управляющей компании. Так как нынче выпало много снега, дворники не справлялись, и сантехник тоже был задействован. Мужчина вышел на работу трезвым. Мы не знаем, как он к обеду опьянел. Сантехник был невнимателен и не увидел мальчика, потому что был пьян. Сразу после случившегося он написал заявление по собственному желанию, – сказали в «Арсенал плюс».

Обновление: В СУ СК РФ по Якутии сообщили, что устанавливаются обстоятельства травмирования 7-летнего ребенка.

Следователи устанавливают степень тяжести причиненного ребенку вреда, проводят иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение фактических обстоятельств произошедшего.

Напомним, что 9 февраля в Якутске произошел похожий случай, когда упавшая с крыши глыба льда убила человека. ЧП произошло в Медцентре, где погибший трудился разнорабочим. В итоге якутянин скончался в реанимации.

В день трагедии он вышел с товарищем покурить на улицу, когда ему на голову приземлился кусок льда. По словам знакомых Дениса, сразу после происшествия его доставили в реанимацию, где провели операцию на голове. Также у него были переломаны ребра.

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