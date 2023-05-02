В Алданском районе уволили директора школы из-за несвоевременной уборки снега с кровли

Фото: скрин видео прокуратуры Якутии

Директора школы №10 в поселке Лебединый уволили после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Он не проконтролировал, чтобы снег вовремя убрали с кровли. В итоге снег сошел сам и повредил при этом крышу и часть здания. Еще хорошо, что обошлось без пострадавших.

Прокуратура внесла представления главе Алданского района и руководителю образовательной организации. После этого администрация района приняла решение уволить директора и организовать ремонтные работы. Отмечается, что поведение ремонта находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.