В Алданском районе уволили директора школы из-за несвоевременной уборки снега с кровли

Фото: скрин видео прокуратуры Якутии
Директора школы №10 в поселке Лебединый уволили после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Он не проконтролировал, чтобы снег вовремя убрали с кровли. В итоге снег сошел сам и повредил при этом крышу и часть здания. Еще хорошо, что обошлось без пострадавших.
Прокуратура внесла представления главе Алданского района и руководителю образовательной организации. После этого администрация района приняла решение уволить директора и организовать ремонтные работы. Отмечается, что поведение ремонта находится на контроле прокуратуры.
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