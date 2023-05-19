В Якутии на 19 мая нет действующих пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

За прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар площадью 0,6 га, он был потушен, сообщает Минэкологии Якутии.

На утро 19 мая на территории республики нет действующих природных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 32 ланшафтных пожара и 6 лесных. Все они произошли из-за неосторожного обращения с огнем и сельхозпалов.

Напомним, пожароопасный сезон объявлен в 15 районах и городском округе город Якутск, в том числе в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласком, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Чурапчинском районах.

По КоАП выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа.

На граждан его размер составляет от 30 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 60, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч. При переходе огня на лесной фонд предусматривается уже уголовная ответственность.

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