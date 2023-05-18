В Якутии на 18 мая потушены все действующие природные пожары

Фото: Государственная противопожарная служба Якутии

На утро 18 мая на территории республики ликвидированы все действующие природные пожары, сообщает оперштаб Якутии.

17 мая действовало 22 ландшафтных пожара на площади 861 га. Вечером в этот же день был потушен последний ландшафтный пожар в пяти километрах от села Сунтар. Остальные ландшафтные пожары, действовавшие вчера утром, тоже ликвидированы.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 32 ланшафтных пожара и 5 лесных. Все они произошли из-за неосторожного обращения с огнем и сельхозпалов.

Напомним, пожароопасный сезон объявлен в 15 районах и городском округе город Якутск, в том числе в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласком, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Чурапчинском районах.

По КоАП выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа.

На граждан его размер составляет от 30 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 60, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч. При переходе огня на лесной фонд предусматривается уже уголовная ответственность.

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