В Якутии запущена система прогнозов лесных пожаров

В Якутии заработала система прогноза лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В первой половине мая в республике стартовал пожароопасный сезон. Фонд «Синет Спарк» запустил в тестовом режиме систему прогнозирования лесных возгораний. «КП – Якутия» узнала, как она работает.

Каждый день правительственный оперштаб отчитывается о новых и уже потушенных термоточках на территории региона. Чтобы помочь оперативнее реагировать на возможные очаги, по инициативе «Синет Спарка» разработана система прогнозов пожаров. К таким полезным «предсказаниям» подошли не при помощи шаманов или экстрасенсов, а строго с научной точки зрения.

– Проектом занималась команда из студентов СВФУ, а также привлеченных экспертов. В основе лежит математическая модель, которая прогнозирует развитие действующего пожара на определенный период времени. В настоящее время модель учитывает такие параметры как: тип ландшафта, рельеф, прогноз ветра. Информация будет актуальна для всей Якутии, однако сейчас прогноз рассчитывается только по территории центральной части республики, – рассказал руководитель проекта Тимур Алексеев.

С этим якутским сервисом можно ознакомиться по ссылке.

Как работает математическая модель прогнозирования пожаров в Якутии

В основе модели лежат спутниковые наблюдения, а также данные международных мониторинговых и научных служб. К примеру, карта местности составлена, благодаря свободной геоинформационной системе QGIS. Учитывается, к примеру, что скорость распространения пожара днем по направлению подъёма будет выше, чем на спуске. Берется в расчет даже затененность того или иного участка, то есть на солнечной стороне будут более благоприятные условия для распространения пожара.

Стартовая страница сайта прогнозов лесных пожаров в Якутии. Скриншот с wildfires.ru

Разрастание термоточки зависит и от растительности. Для учета этой особенности метсности в систему встроена карта типов подстилающей поверхности Copernicus Global Land Cover, созданная в рамках европейской программы по мониторингу Земли на основе спутниковых снимков. Она включает в себя 22 типа поверхности, включая хвойные и листопадные леса различной плотности, кустарниковую, луговую и степную растительности, водные объекты и т. д.

На карте можно сравнить прогноз и реальные пожары с помощью слоя фактических «прогнозных» периметров, которые отражают области, занятые термоточками, от начала пожароопасного сезона до трёх дней вперёд от выбранной даты. Данный слой доступен только для архивных данных.

На 19 мая система спрогнозировала пожары на юге Мирнинского района и на северо-западе Ленского района. Скриншот с wildfires.ru

Для прогнозов на 2023 год в режиме реального времени используются данные сервиса OpenWeather (openweathermap.org). Он предоставляет текущие и прогнозные значения скорости и направления ветра в любой точке земного шара благодаря использованию нейросети, обрабатывающей широкий спектр источников ( около 82 тысяч метеостанций Всемирной метеорологической организации). Заявленная точность составляет 90%-100% с погрешностью 1%.

В тестовой версии якутского сервиса, текущие и прогнозные значения скорости ветра собираются в 40 точках, равномерно распределённых по центральной Якутии с шагом по времени 3 часа.

Власти Якутии назвали проект прогнозов пожаров перспективным и актуальным

Проект высоко оценили региональные органы власти, а именно Мининноваций, Минэкологии, «Авиалесохрана», Республиканский центр информационных технологий и Технопарк «Якутия».

Презентация проекта прогноза лесных пожаров. Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

– По итогам встречи решили поддержать представленные разработки. Уверен, что проект лаборатории «Лесные пожары» «Синет Спарка» станет еще одним эффективным инструментом для предупреждения и борьбы с лесными пожарами, – отметил министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Он предложил подать заявку в региональные институты развития IT-технологий для получения финансовой поддержки.

– Во время пожароопасного сезона 2023 года планируем использовать систему совместно с профильными республиканскими структурами. В ближайший год будем дорабатывать систему до конечного продукта. У проекта большие перспективы, так как пожары – проблема не только нашего региона. Планируем предоставлять прогнозные данные о пожарах в другие регионы нашей страны, – отметил Тимур Алексеев.

Руководитель проекта Тимур Алексеев. Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

В перспективе проект может стать более точным, к примеру, если карту рельефа сделать более детальной с разрешением до 20 метров. Возможно использование текущих и прогнозных данных по ветру напрямую из таких метеорологических агентств, как Росгидромет, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

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