В Горном районе сняли режим ЧС, введенный из-за подтопленных сел

Село Ерт Горного района на 7 мая. Фото: администрация Горного района

16 мая на территории Горного района отменили режим ЧС муниципального характера в связи с улучшением ситуации по паводку.

Об этом сообщает администрация Горного района со ссылкой на указ главы района Никиты Андреева. В указе отмечается, что произошел спад воды в населенных пунктах.

Напомним, что решение о введении режима ЧС на территории Горного района приняли 7 мая на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также локальные режимы ЧС были объявлены в селах Ерт, Бяс-Кюель и Магарас. По предварительным данным, в Горном районе от паводка пострадало 50 дворовых территорий, в том числе 12 жилых домов, а также социальные объекты, одна котельная и хозяйственные постройки.

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